Walibi Holland

Walibi Holland: nieuwe pins, sleutelhangers en magneten van spookhuizen

Walibi Holland heeft nieuwe pins, sleutelhangers en magneten uitgebracht die in het teken staat van de Halloween Fright Nights. Het pretpark ontwikkelde souvenirs rond enkele bekende spookhuizen. Verder verschenen er producten met het hoofd van Fright Nights-mascotte Eddie de Clown erop.



Zo kosten pins met de logo's de haunted houses The Villa en Psychoshock 2,95 euro. Voor een Eddie-pin moet hetzelfde bedrag neergeteld worden. Pins van Jefferson Manor en Below kosten 3,95 euro per stuk. Van de vijf ontwerpen bestaan ook magneten en sleutelhangers. De verzamelitems zijn verkrijgbaar in grote souvenirwinkel in de Hall of Fame.

The Villa, geopend in 2010, is het oudste nog operationele spookhuis van Walibi. Bezoekers worden er onderdeel van scènes uit bekende horrorfilms. Psychoshock, een angstinstituut, stamt uit 2011. Jefferson Manor volgde in 2014. In 2017 werd rioolbeleving Below aan het aanbod toegevoegd.



Beloning

Een andere nieuwe pin is niet te koop in de winkel. Kinderen tot 12 jaar kunnen tijdens de Halloween Spooky Days letters verzamelen waarmee een codewoord gevormd kan worden. Als beloning ontvangen ze iets lekkers én een exclusieve Spooky Days-pin. Daarop staat mascotte Walibi in een griezeloutfit.