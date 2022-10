Zoo Ostrava

Tsjechische dierentuin krijgt kritiek na voeren dode giraf aan de leeuwen

Een dierenpark in Tsjechië krijgt commentaar op social media naar aanleiding van een confronterende foto. In dierentuin Zoo Ostrava moest onlangs een giraf afgemaakt worden. Op Facebook is te zien hoe het vlees van het overleden dier gevoerd wordt aan de leeuwen.



De 19-jarige vrouwelijke giraf werd geëuthanaseerd na een pijnlijke val. "Ze zakte in elkaar, waarna ze niet meer kon opstaan en moeilijk ademde", aldus Zoo Ostrava. Bij onderzoek bleek dat ze kampte met allerlei ouderdomskwalen, waaronder hartfalen. Euthanasie zou de enige optie geweest zijn.

"Het vlees van het meer dan 300 kilogram wegende dier werd, net als in de natuur, gebruikt als voer voor landbouwdieren en andere carnivoren." Dat neemt niet iedereen het park in dank af. De bewuste afbeelding leverde kritiek op van gechoqueerde, boze en verontwaardigde Facebook-gebruikers. Zij noemen de beeldkeuze "zeer ongepast".



Walgelijk

"Dat het in de natuur gebeurt, wil niet zeggen dat jullie het ook moeten doen en aan de hele wereld moeten tonen!", is een exemplarische reactie. "Ik snap het idee, maar die foto is walgelijk", zegt iemand. "Bij een overlijdensbericht van een mens staat toch ook geen foto van het lijk met de wormen uit de ogen, ondanks dat dit natuurlijk is?", schrijft een ander.