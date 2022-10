Serengeti-Park Hodenhagen

Duits attractiepark krijgt geen toestemming voor transporteren van vliegtuig

Het Duitse attractie- en dierenpark Serengeti-Park heeft slecht nieuws gekregen. Vorig jaar nam het park een oud vliegtuig over van de Duitse krijgsmacht, een Airbus A310. Het idee was om het toestel te vervoeren naar het pretpark om er een restaurant van te maken. Bezoekers zouden dan kunnen dineren in het vliegtuig, met uitzicht op dieren.



Er is één grote drempel: het 79 ton wegende gevaarte moet 50 kilometer over land getransporteerd worden van het vliegveld in Hannover naar de trekpleister in Hodenhagen, met maximaal 5 kilometer per uur. De hoofdvleugel, de staart en het landingsgestel zijn gedemonteerd, maar dat geldt niet voor de romp van het vliegtuig. Die is bijna 47 meter lang en 5,6 meter breed.

Op de route richting het attractiepark staan echter bomen in de weg. Die zouden dan moeten wijken voor het zware transport, tot woede van politici en buurtbewoners. Serengeti-Park vroeg een ontheffing aan, maar die wordt niet verleend. De actie heeft volgens de regionale autoriteiten een te grote impact op het landschap.



Andere route

De directie van Serengeti-Park legt zich niet neer bij de beslissing. Mogelijk wordt er een andere route gekozen om het toestel naar het park te brengen. De vleugels van de Airbus bevinden zich daar al. Eigenlijk had de culinaire attractie met de naam Cockpit Safari Restaurant in 2022 open moeten gaan. Nu rekent het management op een opening in 2023.