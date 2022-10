Liseberg

Politie schiet eland dood in Zweeds attractiepark

Het Zweedse pretpark Liseberg heeft afgelopen weekend te maken gekregen met onverwachts bezoek. In de nacht van zaterdag op zondag liep er plotseling een eland door het attractiepark in Göteborg. Beveiligers ontdekten het dier rond 01.00 uur.



Het is nog niet duidelijk hoe de eland in het park terecht is gekomen. Medewerkers waren uren tevergeefs bezig om het beest te verjagen. Het dier bevond zich in de buurt van de recent vernieuwde houten achtbaan Balder. Uiteindelijk is de politie ingeschakeld.

Toen gevreesd werd dat de eland het centrum van Göteborg in zou wandelen, met alle gevolgen van dien, is besloten om het dier dood te schieten. "Alle opties die we hadden waren slecht, dus we moesten de minst slechte kiezen", vertelt een politiewoordvoerder aan Zweedse media.