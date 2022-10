Kermis

Attractie met levende reptielen keert niet terug op Tilburgse kermis

De attractie Jungle Life ontbreekt voortaan op de kermis in Tilburg. In het verleden konden kermisbezoekers een kijkje nemen in een tijdelijke reptielenzoo, gebouwd in een parkeergarage. Dierenpark De Oliemeulen, de initiatiefnemer van Jungle Life, heeft besloten ermee te stoppen.



Eerder deze week werd bekend dat de gemeenteraad van Tilburg attracties met dieren heeft verboden. Dat betekent het definitieve einde voor Muizenstad en ritjes op pony's. Jungle Life viel eigenlijk buiten het besluit, omdat de attractie geclassificeerd wordt als een apart evenement.

De afgelopen decennia was Jungle Life een vaste waarde op de grootste kermis van de Benelux. Naast reptielen waren er onder andere spinnen, uilen en papegaaien te vinden. In 2020 en 2021 ontbrak de attractie vanwege de coronacrisis, in 2022 was er sprake van een personeelstekort. Met terugwerkende kracht was 2019 dus het laatste jaar dat Jungle Life toegankelijk was.



Missen

Een woordvoerster van De Oliemeulen benadrukt dat het dierenwelzijn altijd gewaarborgd werd in de parkeergarage. "Veel bezoekers gaan ons missen op de kermis, maar gelukkig kunnen we ze doorverwijzen naar De Oliemeulen zelf", zegt de voorlichtster in gesprek met het Brabants Dagblad.