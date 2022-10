Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Klachten op social media nadat Center Parcs de watertemperatuur verlaagt

De watertemperatuur in de zwemparadijzen van Center Parcs is verlaagd. Vanwege de energiecrisis warmt de keten van bungalowparken het water in de grote baden niet meer op tot 30 graden. In plaats daarvan blijft de thermometer nu steken op 28 graden. Het lijkt een kleine wijziging, maar op social media en recensiesites wordt er opvallend veel over geklaagd.



Zo leverde een TikTok-video van Silvia Hidding over de kwestie honderden reacties op. Veel mensen melden dat ze onlangs een gelijkaardige ervaring hebben meegemaakt in een Center Parcs-zwembad. "Ik was bij De Eemhof twee weken terug en daar was het ook zo koud", schrijft ene Anouk bijvoorbeeld. "Niet aangenaam", luidt het oordeel van Elyse Verwimp over Port Zélande.

"Zelfs het bubbelbad was koud", zegt Joyce Pijnenburg na een bezoek aan De Kempervennen. "Mijn kindje had het zo koud hè, echt gewoon zielig", vindt Brenna. "In Zandvoort precies hetzelfde helaas", aldus Fenna. Chantal Davina: "Dit hadden wij bij Erperheide helaas ook, peuterbad was echt om te bibberen. Enkel het buitenbubbelbad erg warm." Michelle Franke noemt haar trip naar De Huttenheugte "zonde van het geld". "Was echt koud."



Blauwe lippen

Gaby Kiss vertelt dat haar kind aan het klappertanden was. En het kan nog erger. "M'n kindje had gewoon blauwe lippen omdat het zo koud was", luidt het commentaar van ene Ellen na een uitje naar Het Heijderbos. "M'n zoontje heeft een uur lang het hele zwembad bij elkaar geschreeuwd vanwege de kou", beweert iemand. "Onze vakantie verpest." Een ander suggereert om de volgende keer geen zwemkleding maar schaatsen mee te nemen.



Zelfs op centerparcsinformatie.nl, een forum met Center Parcs-fans, stromen de klachten binnen. "Wij zijn er nu en mensen lopen hier gewoon te bibberen", laat Jonas van Rijsbergen weten vanuit De Kempervennen. "Slaat helemaal nergens op zo koud." Mariëtte was onlangs in Bispinger Heide. "Onze 5-jarige had na tien minuten blauwe lippen en we moesten eruit." Ona na een dagje in Erperheide: "Wij vonden het water dus echt te fris om aangenaam te kunnen zwemmen. En het is nog maar oktober."



Begripvol

De verlaging van de watertemperatuur wordt niet vermeld bij het boeken. Volgens een woordvoerder van Center Parcs reageren gasten "over het algemeen begripvol". "Mensen moeten er alleen even aan wennen." De verandering zou doorgevoerd zijn om een steentje bij te dragen aan het oplossen van de energiecrisis. De voorlichter ontkent dat het om een bezuinigingsmaatregel gaat.