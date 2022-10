Drouwenerzand Attractiepark

Vernieuwde spookhuizen en nieuwe themagebieden tijdens Halloween in Drouwenerzand

Het Drentse pretpark Drouwenerzand viert dit jaar Halloween op vijf dagen, van 13.00 tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen twee vernieuwde spookhuizen ontdekken: Freek's Mansion en Hell of Time. Verder is het park voor het eerst verdeeld in vier themagebieden: Heksen, Piraten, Dia Los Muertos en Winterplein.



Het oude spookhuis Freek's Motel is getransformeerd tot Freek's Mansion. Haunted house Hell of Time werd vorig jaar nog Freek's Nightmare genoemd. Verschillende scènes in de huizen zijn vernieuwd, met nieuwe personages en effecten. Zo kwam er een Egyptische kamer, vol zand en hiërogliefen aan de muur. Ook is er een tijdmachine.

Jongere kinderen kunnen overdag een kijkje nemen in het Heksenhuisje. Ook het recent vernieuwde spookhuis Landhuys den Linden is onderdeel van het halloweenaanbod. Bij de uitgang van de darkride lopen scare actors rond, onder de noemer Jardin.



Vuurwerkshow

Er staan nog drie halloweendagen op de planning: woensdag 19, zaterdag 22 en zaterdag 29 oktober. Alle activiteiten én eten en drinken zijn inbegrepen bij de entreeprijs van 22,50 euro, dezelfde prijs als vorig jaar. Om 18.00 uur kunnen bezoekers kijken naar een Griezelparade. De avonden worden afgesloten met een vuurwerkshow.