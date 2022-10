Madurodam

Blinde influencer vol zelfspot in Madurodam: 'Helemaal niks te zoeken'

Een blinde TikTok-influencer krijgt de lachers op haar hand met een filmpje uit Madurodam. Tjarda Struik bracht onlangs een bezoek aan het beroemde Haagse themapark, waar bekende Nederlandse gebouwen in het klein zijn nagebouwd. Maar wat heeft iemand als Struik daar nou te zoeken? Het goudeerlijke antwoord op die vraag geeft ze zelf.



"Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind en vandaag ben ik in Madurodam", vertelt ze in de video. "En wat heb ik daar nou te zoeken?" Vervolgens is te zien hoe de 'blindfluencer' heeft plaatsgenomen op een bankje in de zon. "Nou, helemaal niks, want ik zie d'r toch geen barst van."

Struik is in het dagelijks leven psycholoog. Door een oogaandoening heeft ze nog maar 5 procent zicht. Op TikTok informeert ze andere gebruikers over haar dagelijkse bezigheden. Haar filmpjes zijn regelmatig doorspekt met droge humor en zelfspot.