Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland presenteert nieuwe illusieshow Bodega Mágica

In Toverland wordt tijdens de halloweenperiode een gloednieuwe show opgevoerd. Bezoekers kunnen in entreegebied Port Laguna kijken naar de familievoorstelling Bodega Mágica. Daarin kruipen illusionistenbroers Roy en Justin Huiskens uit Aalsmeer in de huid van Portwachters, de beschermers van de grenzen van Toverland.



Ook een ander bekend Toverland-personage komt voor in de illusieshow: de roze papegaai Ivy heeft haar gebruikelijke plek bij souvenirwinkel Magistralis' Magic Store verruild voor een groot podium aan de rand van het themadeel, dat de kelder van het Magiezijn moet voorstellen.

Portwachters kunnen eigenlijk niet toveren, maar Ivy spoort hen aan om dit toch te doen. Om indruk te maken op de papegaai komen de gebroeders Huiskens vervolgens met een aaneenschakeling aan illusies. De twintig minuten durende productie is tot en met maandag 31 oktober én in het weekend van 5 en 6 november te zien om 13.00, 15.00 en 17.00 uur.