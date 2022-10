Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland breidt horeca-aanbod fors uit tijdens Halloween

Toverland schotelt bezoekers tijdens de halloweenperiode opvallend veel extra horeca-opties voor. Op verschillende plekken in het park is gezorgd voor extra eet- en drinkgelegenheden. Zo verscheen naast scare zone Cirque een Foodstreet met een groot aantal foodtrucks. Bovendien serveren de bestaande horecalocaties speciale hapjes en drankjes in halloweensferen.



In entreegebied Port Laguna zijn zogenoemde Nightmare Nacho's (9,75 euro) verkrijgbaar, met onder andere guacamole, bietenscheuten én een injectiespuit met barbecuesaus. Een Creepy Cone (5 euro) bestaat uit softijs met oranje en zwarte spikkels, kersen in suikersiroop, verkruimelde Oreo-koekjes en een chocolade vleermuis. Voor 6,95 euro proeven bezoekers Led Slush: ijsdrank in een lichtgevende beker.

Bij horecacomplex Katara Plaza in de Magische Vallei staan meerdere griezelspecialiteiten op het menu, waaronder ToverTwister Halloween (6,95 euro): softijs overgoten met chocolade, Oreo, kersen en gezouten karamel. Een Deal of Doom van 14,50 euro bestaat uit een kipburger op een rood broodje, Fiesta Fries en Mexicaans bier. Verder is er een pittig broodje Duivelse Kip (7,95 euro).



Freakshake

Daarnaast kwam er een halloweenversie van de klassieke aardappelspiraal Spirello, met rode biet, sesamzaad en zwarte mayonaise. Inclusief een blikje frisdrank kost de snack 9,95 euro. Bij de ingang van themadeel Avalon is een extra frietkraam neergezet. Even verderop, bij verkoopbalie Smouldering Roast, kunnen lekkerbekken terecht voor Morgana's Frozen Freakshake: een milkshake met bubble tea en snoepgoed. Die kost 12 euro, inclusief de mok.



In parkdeel Wunderwald kan Halloween Spaghetti (10 euro) en Black Magic Macaroni & Cheese (10 euro) besteld worden. Ook een Shiver Sandwich (7,95 euro) behoort tot de mogelijkheden, met pulled pork, koolsla en barbecuesaus.



Pumpkin Farm

Een bestaand horecapunt aan de rand van de Pumpkin Farm werd voor de gelegenheid omgedoopt tot Halloween Drinks. Het assortiment bestaat uit onder andere de Frozen Swirl Smoothie (5,95 euro), Frozen Knights Coffee (6,50 euro), Bubble Tea (5,50 euro), Lowlander Pumpkin Weizen (5 euro) en Magical Milk (5 euro). Er worden ook tussendoortjes verkocht: Glow Suikerspin (5,95 euro), Freaky Fingers (5 euro), Smouldering S'mores (5,95 euro), Spooky Cookie (2,95 euro), Halloween Donut (2,95 euro) en Halloween Muffin (3,50 euro).



Daarachter bevindt zich de Foodstreet, met bijvoorbeeld broodjes hamburger, pulled pork en gerookte zalm (9 euro), fruitsmoothies (6 euro), tosti's met nacho's (8 euro), taco's (12 euro), noedels (10 euro), flensjes (6 tot 8 euro), cocktails (9 euro) en mocktails (6 euro). Tot slot is er in het overdekte Land van Toos wederom een extra buffetrestaurant met de naam Trick or Treat. Bezoekers zijn daar 37,50 euro kwijt voor tachtig minuten onbeperkt eten, exclusief de drankjes.