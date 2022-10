Attractiepark Toverland

Toverland lanceert nepwebsite en telefoonnummer voor halloweenattractie

Toverland heeft werk gemaakt van het verhaal achter een halloweenbeleving. Bezoekers van het Limburgse attractiepark kunnen dit najaar het horrorlabyrint Trapped betreden, dat draait om een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in ongediertebestrijding. Bij het produceren van het bestrijdingsmiddel is echter iets gruwelijk misgegaan.



De fictieve Amerikaanse firma achter het goedje heet Rat-Away. Ter ondersteuning van de verhaallijn is een speciale website ontwikkeld, die te vinden is op rat-away.us. Daarop wordt het product op komische wijze aangeprezen, met ouderwetse WordArt-logo's en overdreven slogans. Enkele recensies bevatten knipogen naar achtereenvolgens Avonturenpark Hellendoorn, de Efteling en Europa-Park.

De site vermeldt ook een telefoonnummer: 077-3690132. Wie dat nummer belt, krijgt daadwerkelijk een boodschap te horen over Rat-Away. Er wordt een keuzemenu opgesomd, maar het telefoongesprek loopt niet goed af. 077 is het netnummer van Sevenum, de plaats waar Toverland ligt.



Doolhof

Trapped was in 2019 en 2020 ook al onderdeel van de Halloween Nights in Toverland. Dit jaar kwam er een andere opzet en een nieuwe verhaallijn. Tickets voor het duistere doolhof kosten 5 euro per stuk. De walkthrough zit ook inbegrepen bij de Fear Pass van 62,50 euro.