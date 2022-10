Disneyland Paris

Video: Nederlander wordt geëvacueerd uit spookhuis Phantom Manor in Disneyland

Veel Disney-fans dromen ervan om door de decors van het legendarische spookhuis Phantom Manor te kunnen lopen. Voor Nederlanders Nils Hanssen en Koen Braaksma kwam die droom onlangs uit. Toen de attractie in Disneyland Paris was stilgevallen door een technische storing, werden alle bezoekers uit de karretjes gehaald.



Hanssen en Braaksma moesten het spookhuis vervolgens al lopend verlaten, met de noodverlichting aan. Daarbij wandelden ze door de Phantom Canyon-scène, een cowboystadje dat is overgenomen door geesten en skeletten. Ondertussen stonden de animatronics nog gewoon aan. De muziek en geluidseffecten ontbraken.

De Disney-liefhebbers konden het niet laten om beelden te schieten van de decors. Die zijn op YouTube gezet. In de video is onder meer de lugubere Phantom zichtbaar, die net een graf heeft gegraven voor de passanten. Ook de beroemde Grim Grinning Ghosts komen voorbij, al zingen de bustes dit keer niet.