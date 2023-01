Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt eerbetoon aan verdwenen attractie met nieuw souvenir

Disneyland Paris heeft een nieuw souvenir uitgebracht voor nostalgische fans. Wie heimwee heeft naar de verdwenen attractie Le Visionarium, kan nu een beeld aanschaffen van hoofdpersonage The Timekeeper. Er zijn duizend exemplaren van gemaakt.



Le Visionarium - een 360 graden-bioscoop - was van 1992 tot 2004 te vinden op de huidige plek van Buzz Lightyear Laser Blast. De attractie draaide om de robot Nine-Eye, die door The Timekeeper terug in de tijd werd gestuurd. Zo waren bezoekers onder andere getuige van de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, waar ze schrijvers H.G. Wells en Jules Verne tegenkwamen.

Voor het nieuwe beeld lieten kunstenaars Kevin Kidney en Jody Daily zich inspireren door The Timekeeper. Hij is vormgegeven zoals hij twaalf jaar lang te vinden was in Disneyland Paris: staand achter de hendels van zijn tijdmachine. Het aandenken is bedoeld voor "de nostalgici onder de verzamelaars", aldus Disney.



Constellations

Het 25 centimeter hoge beeld van The Timekeeper wordt sinds deze week exclusief verkocht in Disneyland Paris, voor 199 euro per stuk. Wie interesse heeft, kan zolang de voorraad strekt terecht bij de souvenirwinkels Harrington's Fine China & Porcelains, Constellations en The Disney Gallery. Eigenlijk had het product al in november 2022 in de winkels moeten liggen.