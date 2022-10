Liseberg

Zweeds pretpark viert feest: houten achtbaan weer open na renovatie

Het Zweedse pretpark Liseberg is in de feeststemming. Houten achtbaan Balder was ruim een jaar gesloten voor een grootschalige onderhoudsbeurt. Vanaf nu kunnen bezoekers weer een ritje maken in de rollercoaster. De langverwachte heropening werd gevierd met feesthoedjes en feesttoeters.



Op social media verschenen beelden van vrolijk uitgedoste medewerkers die al juichend een ritje maken. Helemaal voorin zit parkdirecteur Andreas Andersen. Hij noemt Balder "één van mijn persoonlijke favorieten in het park". Bezoekers kunnen de coaster vanaf vrijdag uitproberen, als het halloweenseizoen van start gaat.

Het project was begroot op 30 miljoen Zweedse kroon. Uiteindelijk was Liseberg 40 miljoen kroon kwijt, zo'n 3,7 miljoen euro. Leveringsproblemen zorgden voor vertragingen. Al met al namen de werkzaamheden vijftien maanden in beslag.



Moeite waard

Volgens technisch manager Kenneth Berndtsson is Balder "zowel het geld als de moeite waard". "Want de attractie staat in de branche bekend als één van 's werelds beste achtbanen." Balder opende in 2003. Voor de renovatie werd het Duitse bedrijf Züblin ingeschakeld.