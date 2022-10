Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Zwembad Slagharen ontruimd na stankoverlast: medewerkster onwel

Aqua Mexicana, het zwemparadijs van Attractiepark Slagharen, is vanmiddag ontruimd. Er was sprake van stankoverlast. Een medewerkster raakte onwel, bevestigt een woordvoerster van Slagharen aan Looopings. Uit voorzorg is het complex vervolgens ontruimd.



De brandweer kwam ter plaatse om metingen te doen, zodat duidelijk wordt of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Ook het chloorgehalte van het water wordt gecontroleerd.

Er zijn voor zover bekend geen bezoekers onwel geworden. Aqua Mexicana, geopend in 2015, bestaat onder meer uit twee waterspeeltuinen, tien glijbanen en een bubbelbad. Vakantiegasten mogen zonder bijbetaling een bezoek brengen aan het waterpark, dagbezoekers moeten aparte tickets kopen.