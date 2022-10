Plopsaland De Panne

Politie, brandweer en EHBO in Plopsaland voor speciale themadagen

Bezoekers van Plopsaland De Panne moeten komend weekend niet raar opkijken als ze politie- of brandweerwagens voorbij zien komen. Het Vlaamse attractiepark staat deze maand op drie dagen in het teken van hulpverleners, onder de noemer De Buurtpolitie Fandagen.



Het tv-programma Echte Verhalen: De Buurtpolitie draait om de werkzaamheden van een fictief politiekorps. Er is ook een gelijknamige stripboekenreeks. In 2021 organiseerde Plopsaland al enkele Buurtpolitie-dagen. Dit jaar pakt het pretpark het grootser aan, op zondag 2, zaterdag 8 en zondag 9 oktober.

Plopsa wil "het hele gebeuren zo realistisch mogelijk maken", zo laat men weten. Om die reden wordt er samengewerkt met verschillende regionale hulpdiensten. Politieagenten, brandweerlieden en EHBO'ers verzorgen demonstraties. Defensie is ingeschakeld voor een demonstratievlucht van een NH90-helikopter.



Kluis leeggeroofd

Een heuse tuimelsimulator wijst passagiers op het nut van een veiligheidsgordel in de auto. Verder krijgen bezoekers de opdracht om de boeven te vangen die de kluis van Plopsaland hebben leeggeroofd. De acteurs uit De Buurtpolitie schieten hen te hulp. Zij zijn ook beschikbaar voor een meet-and-greet.