Floriade Expo

Floriade gaat dicht: geflopte wereldtentoonstelling laat miljoenenverlies achter

De poorten van de geflopte Floriade Expo in Almere worden vanavond na bijna zes maanden definitief gesloten. Door extreem tegenvallende bezoekersaantallen gebeurde waar recreatie-experts en kritische politici al jaren voor waarschuwden: de wereldtuinbouwtentoonstelling liep uit op een financieel drama. Door een recente tegenvaller van 6,6 miljoen euro nadert het totale verlies voor de gemeente Almere inmiddels de 100 miljoen euro.



De meest recente tegenslag heeft onder andere te maken met een rekenfout: een besparing van 1,6 miljoen euro werd per ongeluk dubbel ingeboekt. Verder is men 300.000 euro extra kwijt doordat ritjes in de kabelbaan gratis zijn gemaakt. Door het verlagen van de entreeprijs bij kortingsacties is nog eens 700.000 euro nodig. En het ontbreken van huurders in een woontoren zorgt voor een schadepost van 850.000 euro.

Maar hoeveel heeft het tijdelijke themapark de belastingbetaler in totaal gekost? Het antwoord op die vraag kan nog niet met zekerheid gegeven worden, maar Floriade-expert Hans van Driem waagt wel een poging. De recreatiedeskundige hield zich de afgelopen tien jaar intensief bezig met de financiën van de Floriade.



Rekensom

Van Driem is niet alleen oud-directeur van Walibi Holland: bij de Floriade in 1992, toen in Zoetermeer, was hij commercieel directeur. Voor de Floriade in Almere maakte hij een uitgebreide rekensom om te kunnen becijferen hoeveel Nederlands belastinggeld er naar het project is gegaan.



"Tellen we de door politici gedane investeringen met Nederlands belastinggeld bij elkaar op, dan komen we op minimaal 239 miljoen euro", aldus Van Driem. "Van deze kosten mogen we de netto-inkomsten uit kaartverkoop, pacht, parkeren en verkoop van de resterende vierkante meters Floriade-gronden aan bouwers aftrekken. Totale opbrengst: ongeveer 35 miljoen."



Verantwoordelijkheid

Zo komt de kenner op een totale kostenpost van minimaal 200 miljoen euro. Van Driem realiseert zich dat politici nooit verantwoordelijkheid zullen nemen voor dat astronomische bedrag. "Uit ervaring weten wij dat politici de bovenstaande kostenanalyse niet herkennen. Dat is geen kwade opzet, maar ze zijn niet gewend buiten hun politieke verantwoordelijkheid te denken en op deze manier de kosten te analyseren. Maar het is helaas wel de realiteit dat dit bedrag aan belastinggeld door de Nederlandse overheid is besteed aan de Floriade 2022."



Van Driem zegt ook te weten waarom de Floriade zo'n debacle werd. De organisatoren geven de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne de schuld. Volgens de expert kunnen zij beter bij zichzelf te rade gaan. Hij benadrukt dat er onder andere sprake was van een verouderd concept, een slecht imago, veel onkunde bij politici en ingehuurde bureaus, een verkeerde locatie, een te groot terrein, een onaantrekkelijk thema, een te hoge entreeprijs, te veel wisselingen in het bestuur, te weinig deelnemers, vertragingen bij de bouw en een slechte prijs-kwaliteitverhouding.