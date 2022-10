Alton Towers Resort

38 jaar oude thrillride verdwijnt uit Engels pretpark Alton Towers

Het Engelse pretpark Alton Towers heeft afscheid genomen van een thrillride uit 1984. Na 38 jaar is het doek definitief gevallen voor Enterprise, een klassieke attractie van leverancier Huss Park Attractions. Begin dit seizoen bleek al dat de constructie deels ontmanteld was.



Nu is duidelijk dat het gevaarte helemaal niet meer opengaat. Dat heeft Alton Towers bekendgemaakt op social media. "Deze attractie is geen onderdeel meer van ons resort", luidt de korte verklaring. Op de website van het park wordt het rad nog wel vermeld als een "iconische familieattractie".

"Enterprise is één van de oudste attracties in Alton Towers Resort", valt er te lezen. "De attractie is zowel geschikt voor families als voor waaghalzen, dus het is geen wonder dat Enterprise ontzettend populair blijft." Ondanks die populariteit kunnen bezoekers dus geen ritje meer maken.



Centrifuge

Enterprise werd vernoemd naar het gelijknamige attractietype, bestaand uit een rechtopstaande centrifuge met gondels die over de kop vliegen. Bij de opening in de jaren tachtig was de 18 meter hoge molen gesitueerd in parkdeel Dark Forest. In 1998 werd de attractie verplaatst naar het X-Sector-gebied, als aanvulling op achtbaan Oblivion.



Alton Towers treft ondertussen voorbereidingen voor de komst van een nieuwe overdekte attractie, ten westen van de Alton Towers Dungeon. Daarover is nog weinig bekend. Het project kreeg de werktitel Project Horizon. De laatste grote investering in het park was houten achtbaan Wicker Man, geopend in 2018.