Efteling: Danse Macabre

Efteling komt met entertainment als voorproefje op nieuwe attractie Danse Macabre

Efteling-bezoekers kunnen komende winter alvast kennismaken met het verhaal achter de nieuwe attractie Danse Macabre. Tijdens de Winter Efteling is een nieuwe entertainmentact te zien die in het teken staat van de veelbesproken vervanger van het Spookslot. Dat melden ingewijden aan Looopings.



De griezelige act draait om het draaiorgel van Jozef Charlatan, een mysterieus personage dat al voorbijkwam in een aankondigingsvideo en op een ontwerptekening van Danse Macabre. Afgelopen voorjaar was de Efteling hiervoor op zoek naar acteurs met een speelleeftijd van 55 jaar of ouder.

Een woordvoerder kan het nieuws nog niet bevestigen. De Winter Efteling gaat van start op maandag 14 november. Danse Macabre, ontworpen door Efteling-ontwerper en -entertainer Jeroen Verheij, moet in 2024 af zijn. Op dit moment is het nog wachten tot het oude Spookslot volledig is gesloopt.



Max & Moritz

Het is niet voor het eerst dat de Efteling entertainment inzet rond een attractie die nog niet open is. In de aanloop naar de komst van familieachtbaan Max & Moritz presenteerde men eind 2019 het muzikale trio Max & Moritz Musiker. De coaster opende enkele maanden later, in het zomerseizoen van 2020.