Walibi Holland verliest zeven managers in enkele maanden: 'We maken ons geen zorgen'

Walibi Holland kampt met een leegloop op kantoor. Het pretpark heeft in enkele maanden tijd een hoop managers zien vertrekken. Bij uiteenlopende afdelingen haakten de afgelopen periode maar liefst zeven leidinggevenden af. Volgens een woordvoerder is dat puur toeval. "We maken ons geen zorgen", laat hij weten.



In relatief korte tijd moest Walibi afscheid nemen van de manager marketing, de assistent-manager facilitaire onderhoudsdienst, de stafmanager veiligheid en beveiliging, de assistent-manager evenementen en entertainment, de strategisch manager personeelszaken, het hoofd van de financiële administratie en de manager reparaties en onderhoud.

Dat bevestigen betrokkenen aan Looopings. Om het gemis op te vangen, wordt momenteel geschoven met een hoop functies. De vacatures voor veiligheidsmanager, assistent-manager facilitaire onderhoudsdienst en hoofd van de financiële administratie staan nog open. Verder zoekt Walibi onder meer naar een systeembeheerder, een directiesecretaresse, een accountmanager sales en een boekhouder.



Zorgen

Looopings heeft een voorlichter gevraagd of de Walibi-top zich zorgen maakt over het opvallende personeelsverloop en de vele openstaande functies. Zegt het aantal opgestapte leidinggevenden iets over de huidige staat van het bedrijf? En wat voor gevolgen hebben de interne uitdagingen op personeelsgebied voor het attractiepark?



Een officieel antwoord liet zeven dagen op zich wachten. Vervolgens kwam de woordvoerder, die zijn directe leidinggevende afgelopen zomer ook zag vertrekken, met een summiere reactie op de leegloop: er is geen reden tot paniek. "Het is normaal."



Veertien jaar

De directie van Walibi Holland bestaat uit algemeen directrice Mascha Taminiau, directeur parkuitgaven Gerben Kempenaar, marketingdirecteur Marc Guffens en operationeel directeur Toni Denneboom. Laatstgenoemde startte in september. Taminiau bekleedt haar functie het langst: zij begon in september 2008 als directrice, ruim veertien jaar geleden.