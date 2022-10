Phantasialand

Phantasialand biedt excuses aan voor computerstoring, maar kortingsactie wordt niet verlengd

Phantasialand zegt sorry voor een storing in de ticketshop van het pretpark. Daardoor was het zondagavond niet mogelijk om online kortingskaartjes te bestellen. Een dag later werden de toegangsprijzen meer dan verdubbeld. Ondanks het excuus is het Duitse attractiepark niet van plan om de actie te verlengen.



Phantasialand had aangekondigd dat de lage tarieven - 22 euro in plaats van 57 euro per persoon - tot en met zondagavond beschikbaar zouden zijn. Wie tot dat moment had gewacht, kwam echter bedrogen uit: na 20.00 uur werkte de website niet meer.

"Na het uitvallen van onze server op zondag hebben ons veel berichten bereikt", schrijft het management in een verklaring op social media. "We zijn nog steeds overweldigd door jullie enorme belangstelling voor onze Wintertraum-actie. Ook onze server was duidelijk overweldigd."



Drukte vermijden

Dat een hoop personen misgrepen, noemt het park "zeer jammer". "Onze excuses aan iedereen die zondag tevergeefs probeerde te boeken! Er waren gewoon te veel aanvragen op hetzelfde moment, terwijl de actie al twee weken liep. Door het over twee weken uit te smeren, wilden we dit soort drukte juist vermijden."



Phantasialand benadrukt dat de ticketshop maandagochtend nog heel even bereikbaar was met de verlaagde prijzen. "Veel van jullie konden zo toch nog genieten van het boeken van de speciale tickets", beweert het park. Wie toch achter het net viste, heeft simpelweg pech.



Sympathieker

Sommige Facebook- en Instagram-gebruikers nemen geen genoegen met die uitleg. In honderden reacties onder de publicatie wordt Phantasialand verweten zich niet aan de eerder gecommuniceerde voorwaarden te houden. Een hoop personen wijzen erop dat het een stuk sympathieker zou zijn om de actie na de technische problemen alsnog te verlengen. Ook wordt er geklaagd dat Phantasialand niet reageert op telefoontjes en e-mails.