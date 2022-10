Nieuws

Slapen in een rollercoaster? Speciaal dekbedovertrek voor achtbaanfans

Een Nederlands bedrijf heeft een dekbedovertrek ontwikkeld voor achtbaanliefhebbers. De firma Snurk, gespecialiseerd in dekbedovertrekken met fotoprints, creëerde een speciaal dekbedovertrek met een rollercoaster erop. Wie eronder ligt, lijkt in een achtbaankarretje te zitten.



"Dromen van dat vrijevalgevoel wordt vanaf nu nog realistischer", laat de fabrikant weten. Het concept werd bedacht door achtbaanfanaat Yordi Hoskam (16), waarna Snurk ermee aan de slag ging. Er bestaat een versie voor één persoon en voor twee personen. Bij de laatstgenoemde maat zit een kurkentrekkerkussen inbegrepen.

De artikelen, gemaakt van in Portugal geproduceerd biologisch katoen, zijn te koop bij beddengoedzaken en via de webshop op snurkamsterdam.com. Een overtrek voor een eenpersoonsbed kost 69,95 euro. Voor de tweepersoonsvariant vraagt men 119,95 euro. Een extra kussensloop is verkrijgbaar voor 14,95 euro. Bezorging is gratis.