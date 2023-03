Disneyland Paris

Tijdelijk geen abonnementen verkrijgbaar voor Disneyland Paris

Disneyland Paris is tijdelijk gestopt met de verkoop van abonnementen. Het aanschaffen van een jaarkaart voor de Disney-parken kan vanaf vandaag niet meer. Disney heeft een pauze ingelast in afwachting van de komst van nieuwe abonnementsvormen. In de tussentijd mogen bestaande abonnementen wel gewoon verlengd worden.



Wie echter een nieuwe Infinity-, Magic Plus-, Magic Flex- of Discovery-pas wil bestellen, komt nu bedrogen uit. "We zijn momenteel een nieuw productassortiment aan het ontwikkelen op basis van de waardevolle feedback die jullie ons hebben gegeven", luidt de uitleg. "Als gevolg hiervan is de verkoop van nieuwe jaarkaarten opgeschort."

Het is nog niet bekend wanneer Disneyland weer abonnementen gaat aanbieden. "We hopen later dit jaar meer met jullie te kunnen delen. In de tussentijd kun je je bestaande pas blijven gebruiken en verlengen." In de verklaring wordt benadrukt dat er verder geen informatie beschikbaar is: contact opnemen met de klantenservice heeft geen zin.



499 euro

Disneyland kent vier verschillende jaarkaarten met wisselende voorwaarden. De duurste variant Infinity kostte 499 euro. Voor Magic Plus werd 369 euro gevraagd. Abonnees die kozen voor Magic Flex waren 319 euro kwijt. De prijs van de voordeligste optie Discovery bedroeg 229 euro.



Per abonnement gelden andere geldigheidsdata. Bovendien moeten abonnementhouders elke bezoekdag tegenwoordig vooraf online reserveren. Populaire data zijn vaak ver op voorhand uitverkocht. Het beleid leidde afgelopen najaar nog tot een heuse protestactie van boze abonnees voor de ingang van het Disney-resort.



Phantasialand

Ook bij enkele andere grote Europese pretparken behoort het afsluiten van een abonnement op dit moment niet tot de mogelijkheden. Bij Europa-Park in Zuid-Duitsland zijn abonnementen tijdelijk uitverkocht. Het Duitse Phantasialand zegt zelfs definitief gestopt te zijn met het uitgeven van jaarkaarten.