Efteling

Vijf Efteling-attracties tegelijkertijd dicht, maar entreeprijs gaat niet omlaag

Bezoekers van de Efteling hoeven niet te rekenen op compensatie nu veel attracties gesloten zijn. Wie vandaag naar het sprookjespark ging, moest maar liefst vijf attracties missen. Een zesde Efteling-attractie, het Spookslot, is helemaal uit het aanbod verdwenen. De entreeprijs wordt echter niet verlaagd.



Zoals bekend zijn houten achtbaan Joris en de Draak, overdekte achtbaan Vogel Rok en speelgebied Archipel momenteel dicht voor onderhoud. Daar komt bij dat vliegende tempel Pagode sinds eind september gesloten is in verband met een hardnekkige technische storing.

Vandaag was plotseling ook schommelschip Halve Maen niet operationeel in verband met een vluchtige onderhoudsbeurt. Ondanks de flinke hap uit het attractieaanbod blijft de toegangsprijs gelijk. Die bedraagt momenteel 41 euro op doordeweekse dagen en 44 euro in weekenden en de herfstvakantie.



Communiceren

Andere Nederlandse pretparken, waaronder Walibi Holland en Toverland, delen kortingsbonnen uit als meerdere attracties onaangekondigd gesloten zijn. De Efteling kiest ervoor om dit niet te doen, vertelt een woordvoerster. "We proberen werkzaamheden altijd zo duidelijk mogelijk online te communiceren, zodat gasten hun bezoekdatum daarop af kunnen stemmen", laat ze aan Looopings weten.



"Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat er onverwachts storingen optreden. Dat is vervelend, zowel voor ons als voor onze gasten. Als zij daar nog iets over kwijt willen, kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Dan wordt er per geval gezocht naar een passende oplossing." Volgens de voorlichtster zijn er vandaag niet veel klachten binnengekomen.



Villa Volta

De Halve Maen moet morgen weer open zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de Pagode opengesteld kan worden. De afgelopen dagen vonden al wel testvluchten plaats. Vogel Rok en Archipel zijn komend weekend weer toegankelijk, Joris en de Draak blijft dicht tot de kerstvakantie. Volgende week sluiten Symbolica en Villa Volta.