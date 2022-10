Efteling

Efteling deelt weer rijbewijzen uit: stempels te halen bij drie attracties

Jonge bezoekers van de Efteling krijgen weer de kans om een rijbewijs te halen. Na enkele jaren een afwezigheid worden bij De Oude Tufferbaan, het oldtimerparcours in parkdeel Ruigrijk, opnieuw rijvaardigheidsbewijzen uitgedeeld. Het gaat om het zogeheten Tuffer Rijbewijs.



Medewerkers overhandigen het document zo nu en dan aan kinderen die bewezen hebben een goede chauffeur te zijn. Veel is daar overigens niet voor nodig, want sinds een renovatie in 2019 is het niet meer mogelijk om zelf te sturen in de wagentjes.

Het vernieuwde rijbewijs bevat onder andere enkele "belangrijke verkeersregels", zoals: niet toeteren, pas op voor kippen en kijk uit voor vliegende fakirs. Op de kaft prijkt Sprookjesbos-bewoner Langnek, die lachend achter het stuur van een automobiel zit.



Monorail

De teksten zijn te lezen in vier verschillende talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Helemaal nieuw is dat bezoekers aangespoord worden om twee extra stempels te halen bij twee andere attracties met transportmiddelen: de Monorail bij het Volk van Laaf en het Kinderspoor