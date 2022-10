Wildlands Adventure Zoo Emmen

Foto's: loslopende apen in vernieuwd entreegebied Wildlands Emmen

Het ingangsgebied van Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een metamorfose ondergaan. Voorheen kwamen bezoekers de Drentse dierentuin binnen op een kil plein met een kiosk. Daar is de afgelopen maanden verandering in gebracht, door zitgelegenheden, decoraties, groen én dieren toe te voegen. Ook kwam er een nieuwe naam, bedacht door abonnementhouders.



In plaats van Kompasplein wordt het parkdeel voortaan Mondiala Plein genoemd. Blikvanger is de Apenruïne: een tempel in Cambodjaanse stijl, omringd door dierenverblijven, een waterval, een uitkijkpunt, een groot aquarium en meerdere bruggen. Drie apensoorten kunnen zich straks vrij door het gebied begeven: keizertamarins, gouden leeuwaapjes en witgezichtsaki's.

In het aquarium zwemmen momenteel twintig kois. Dat aantal moet binnenkort verdubbeld worden. Verder leven er Azara's agoeti's: Zuid-Amerikaanse knaagdieren. Tegelijkertijd heeft Wildlands een nieuw terras met zonnedoeken aangelegd aan de kant van het Afrikaanse themadeel Serenga. Het terras van restaurant Travellers' Taste werd fors uitgebreid en opgeknapt. De oude kiosk is vervangen door een ijskraampje met de naam Majaka.



Bloed, zweet en tranen

De realisatie van het project kostte "negen maanden bloed, zweet en tranen", vertelde Wildlands-directeur Erik van Engelen dinsdagavond tijdens de officiële opening. Hij geeft toe dat de voormalige entree een doorn in het oog was, met te weinig sfeer en te weinig groen. "Het doel was om direct bij binnenkomst een dierentuingevoel te geven."



De komst van het Mondiala Plein betekent het voormalige sluitstuk van reeks verbeteringen die onder Van Engelen is ingezet. Bij de opening in 2016 kende Wildlands "een valse start", zei wethouder Jisse Otter bij de openingsceremonie. De afgelopen jaren zijn "de weeffouten eruit gehaald".



Interessant

"We zetten hiermee een punt achter een proces dat in 2018 begonnen is, al zal Wildlands zich moeten blijven ontwikkelen om interessant te blijven voor bezoekers", aldus Otter. Directeur Van Engelen benadrukt dat de komende tijd nog enkele puntjes op de i worden gezet op het verbouwde plein, bijvoorbeeld op het gebied van afwerking en bestrating.