Kermis

Vanaf 2023 geen pony's meer op de Tilburgse kermis

Attracties met dieren zijn vanaf 2023 niet meer welkom op kermis in Tilburg. Dat heeft de Tilburgse gemeenteraad maandagavond besloten, op initiatief van de Partij voor de Dieren (PvdD). Bezoekers van de grootste kermis van de Benelux kunnen in de toekomst dus niet meer op pony's rijden.



Volgens de partij, die zich al jaren hardmaakt voor de kwestie, ondervinden de pony's 's zomers last van de hitte. Los van het dierenwelzijn vindt de PvdD dat dieren anno 2022 überhaupt niet ingezet moeten worden voor vermaak, uit ethisch oogpunt. GroenLinks, PvdA, D66, VoorTilburg, LokaalTilburg en SP gingen daarin mee.

VVD, CDA, Forum voor Democratie, 50Plus en Lijst Smolders Tilburg stemden tegen de motie: een minderheid. Ook Muizenstad zal in de toekomst verboden zijn op de kermis, maar die attractie ontbrak sowieso al enkele jaren. De exploitanten besloten in 2019 de handdoek in de ring te gooien na kritiek van dierenactivisten.



Jungle Life

Op de Tilburgse kermis is ook regelmatig een verzameling levende reptielen te vinden, afkomstig van Dierenpark De Oliemeulen. Een parkeergarage wordt dan omgebouwd tot een dierentuintje met de naam Jungle Life. Vooralsnog valt dat initiatief buiten het nieuwe verbod, omdat de reptielenattractie officieel wordt geclassificeerd als apart evenement. Overigens was Jungle Life in 2022 afwezig vanwege een personeelstekort.