Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt voorrangspas duurder: 190 euro per persoon in de herfstvakantie

Disneyland Paris heeft de prijs van een voorrangspas fors verhoogd. In de herfstvakantie betalen bezoekers van de Disney-parken maar liefst 190 euro per persoon voor de pas, die eenmalig versnelde toegang geeft tot veertien verschillende attracties. Daarmee is Disney Premier Access Ultimate, zoals het product wordt genoemd, duurder dan ooit.



Bij de introductie van Disney Premier Access Ultimate werd een prijs van 90 euro gehanteerd. Op drukke dagen is de pas dus een stuk duurder. Ten opzichte van het starttarief betalen bezoekers de komende weken 110 procent meer. De prijs van 190 euro - bovenop de entreeprijs - geldt voorlopig tot en met zaterdag 5 november.

Disney Premier Access Ultimate is één keer geldig bij alle attracties met een Premier Access-ingang, met uitzondering van raketjesmolen Orbitron. In het Disneyland Park gaat het om Hyperspace Mountain, Autopia, Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast, Peter Pan's Flight, Star Tours: The Adventures Continue, Phantom Manor en Indiana Jones and the Temple of Peril.



Spider-Man

In het Walt Disney Studios Park kan de pas ingezet worden bij The Twilight Zone Tower of Terror, Crush's Coaster, Spider-Man W.E.B. Adventure, Cars Road Trip, Avengers Assemble: Flight Force en Ratatouille: The Adventure. De prijzen van individuele voorrangstickets per attractie variëren per dag en per locatie. Op dit moment zijn bezoekers maximaal 18 euro kwijt voor één ritje zonder lang te hoeven wachten.