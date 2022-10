Disneyland Paris

Disneyland Paris: betaalde voorrangsservice Premier Access nu ook beschikbaar bij Marvel-attracties

Tegen betaling de wachtrij overslaan kan vanaf vandaag bij twee extra attracties in Disneyland Paris. Voorrangsservice Disney Premier Access is voortaan ook beschikbaar in Marvel Avengers Campus, het nieuwe themagebied van het Walt Disney Studios Park.



Daar staan twee attracties: de interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure en de overdekte lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force. Wie zonder te wachten een ritje wil maken in de rollercoaster is momenteel 12 euro per persoon kwijt. Voor de Spider-Man-attractie wordt nu 13 euro extra per persoon gevraagd.

De tarieven zijn variabel, afhankelijk van de drukte. Het is geen verrassing dat beide attracties uitgerust worden met een Premier Access-optie: er was al een aparte ingang voor aangelegd, inclusief bijbehorende informatieborden. Marvel Avengers Campus opende op 20 juli.



Ultimate

Bezoekers hebben sinds afgelopen zomer ook de mogelijkheid om een duurdere pas te kopen voor versnelde toegang tot meerdere attracties tegelijk. Met Disney Premier Access Ultimate kan elke deelnemende attractie één keer bezocht worden via een speciale ingang. Op dit moment kost zo'n pas 120 euro.