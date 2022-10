Leveranciers

Nederlandse attractiebouwer KMG Rides brengt eigen pin uit

Fans kunnen vanaf nu een officiële pin bestellen van KMG Rides, de bekende attractiebouwer uit het Gelderse Neede. KMG Rides produceert al sinds 1989 heel veel verschillende soorten kermisattracties. Het bedrijf is gespecialiseerd in thrillrides.



De pin werd niet vormgegeven als het logo van de gerenommeerde fabrikant, maar als een onderdeel van een attractie. Men koos voor een zij-aanzicht van een typische KMG-gondel, zoals die gebruikt wordt bij attractietypes met de namen x-drive, speed en experience.

KMG gebruikt het souvenirtje al een tijdje als relatiegeschenk. Vanaf vandaag is het verzamelitem ook verkrijgbaar via Pretparkwinkel.nl. Eén exemplaar kost 8,95 euro. Voor verzending binnen Nederland wordt 1,95 euro gevraagd. De oplage is beperkt.