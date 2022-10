Walibi Holland

Walibi Holland gaat komende winter honderden asielzoekers huisvesten

Walibi Holland vangt het komende half jaar honderden asielzoekers op. Op het evenemententerrein naast het pretpark, dat 's zomers gebruikt wordt voor festivals als Lowlands en Defqon.1, komt een opvanglocatie te liggen voor maximaal 1500 vluchtelingen. De eerste groep arriveert naar verwachting in de vierde week van oktober, als Walibi's Halloween Fright Nights in volle gang zijn.



De noodopvang wordt gebouwd op een stuk grond van 5,5 hectare met de naam Camping 4. Daar realiseert men winterharde paviljoens met sanitair, een winkel, ontspanningsruimtes en een EHBO-post. De werkzaamheden starten op donderdag 6 oktober.

Vanwege de asielcrisis is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) al langer op zoek naar gemeentes die vluchtelingen willen huisvesten. De burgemeester van Dronten heeft de Walibi-directie enkele weken geleden benaderd met het verzoek om een locatie ter beschikking te stellen. Dat leidde tot deze samenwerking. Walibi krijgt ervoor betaald.



Hekken

De opvanglocatie wordt omheind met hekken. Er zal 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig zijn, benadrukt de gemeente. Het terrein is straks te betreden via een verderop gelegen pad, dus niet via de Walibi-rotonde en -entree. Halverwege april moet alles weer opgeruimd zijn, want dan beginnen de voorbereidingen voor het jaarlijkse religieuze festival Opwekking.



Walibi-directrice Mascha Taminiau zegt vertrouwen te hebben in het project. "Ik vind het fijn dat wij als Walibi Holland een klein beetje kunnen bijdragen aan de oplossing van de problemen rondom de huisvesting van vluchtelingen in Nederland", schrijft ze in een personeelsmemo. "Ook al is het tijdelijk omdat ons een volle festivalkalender te wachten staat in 2023."



Duinrell

Walibi Holland is niet het enige Nederlandse pretpark waar komende winter asielzoekers wonen. Het vakantiepark van Duinrell wordt al jaren beschikbaar gesteld aan het COA. Dit jaar is daar plaats voor maximaal 930 personen.