Bellewaerde Park

Bellewaerde Park investeert 700.000 euro in twee nieuwe spookhuizen

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park staat Halloween in het teken van twee nieuwe spookhuizen: Funerarium en Mexican Massacre. Beide spookhuizen bevinden zich in het gebouw van de overdekte familieachtbaan Huracan, in het Mexicaanse themagebied. Er wordt volgens het park 700.000 euro in geïnvesteerd.



Bellewaerde spreekt over "bloedstollende spookhuizen". Funerarium wordt gepresenteerd als een luguber en verlaten lijkenhuis. Mexican Massacre is het onderkomen van een seriemoordenaar. Beelden zijn nog niet beschikbaar.

Daarnaast keren de haunted houses Fantasylum, Voodoo Villains, Mortal Mine en TrollCave terug, net als de walkthroughs Camping Corpse en Freaky Forest. Het brengt het totale aantal halloweenattracties op acht stuks. Bezoekers kunnen ook kijken naar een bubbelshow en een illusieshow. Voor kinderen is er een trick-or-treat-zoektocht.



8 euro

Het halloweenseizoen van Bellewaerde start op zaterdag 22 oktober. Freaky Forest en TrollCave zijn gratis. Tickets voor Funerarium en Mexican Massacre kosten 8 euro, voor Fantasylum en Camping Corpse wordt 7 euro gevraagd. Mortal Mine kan voor 6 euro bezocht worden, Voodoo Villains voor 5 euro.



Op zaterdag 22, zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober en dinsdag 1 en zaterdag 5 november zijn bezoekers welkom tot 21.00 uur. De zogenoemde Halloween Nocturnes worden afgesloten met vuurwerk. Op de laatste openingsdag van het jaar - zondag 6 november - zal de bekende familieachtbaan Keverbaan voor het laatst operationeel zijn.