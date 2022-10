Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland treft voorbereidingen voor nieuwe attracties bij achtbaan Fenix

Er is de afgelopen weken een hoop gebeurd in Toverland-gebied Avalon. Vanwege de komst van vier nieuwe attracties wordt op verschillende plekken in het middeleeuwse themadeel hard gewerkt. Zo verscheen er een 5 meter hoge verhoging midden in de spiraal van wing coaster Fenix, die sinds begin september buiten gebruik is.



Bovenop dat plateau komt uiteindelijk de 22 meter hoge vliegtuigmolen Pixarus te staan. De treinen van Fenix vliegen straks rakelings langs de nieuwe attractie heen. Verder werd een aanzienlijk deel van de grote vijver achter Avalon gedempt, om ruimte te creëren voor de 40 meter hoge parachutetoren Dragonwatch.

Naast de toren realiseert Toverland nog twee kinderattracties. Dat worden carrousel Jumping Juna en rondrit Garden Tour. Een waterspeeltuin en een dreumesspeelplaats maken de uitbreiding compleet. In seizoen 2023 moet het project afgerond zijn. Een openingsdatum is nog niet bekend.



Halloweenseizoen

Nu de eerste fase van de infrastructurele werkzaamheden is afgerond, kan Fenix bijna weer opengesteld worden. Vanaf aanstaande zaterdag, de start van het halloweenseizoen, is de 40 meter hoge achtbaan weer operationeel. De komende maanden zal de attractie nog wel een aantal keer moeten sluiten in verband met bouwactiviteiten. Exacte data worden later bekendgemaakt.