Kermis

35-jarige man overleden bij opbouwen kermisattractie in Spanje

Een 35-jarige medewerker is overleden bij het opbouwen van een attractie op een Spaanse kermis. De man was afgelopen maandag bezig met het opzetten van een botsautobaan in noordelijke gemeente Lugo. Het ging mis bij het aansluiten van de attractie op het elektriciteitsnet.



Om kabels vast te maken aan een elektriciteitsmast, gebruikte de werknemer een ladder van ongeveer 10 meter hoog. Vermoedelijk is hij uitgegleden of gestruikeld bij het afdalen van de ladder. Volgens regionale media droeg de man geen veiligheidsharnas.

Ook zou hij slippers gedragen hebben in plaats van stevige schoenen. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



Volksfeest

De kermis, ter gelegenheid van volksfeest San Froilán, gaat gewoon door. Het evenement duurt van dinsdag 4 tot en met woensdag 12 oktober. De gemeenteraad van Lugo heeft medeleven betuigd aan de nabestaanden.