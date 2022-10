Kermis

Voor duizenden euro's aan spullen gestolen uit kermiskraam

Inbrekers hebben hun slag geslagen bij een kermiskraam in België. Het transport van Magic City, een verzameling speelautomaten, stond afgelopen week langs de kant van de weg in de Vlaamse plaats Berlaar. Dinsdagavond ontdekten de eigenaren dat de wagen opengebroken was.



Dat gebeurde door een opening aan de achterzijde te forceren. Alle waardevolle spullen zijn meegenomen, vertelt exploitant Sylvie Torfs aan regionale media. Het gaat om prijzen die kermisbezoekers normaal gesproken kunnen winnen, zoals broodroosters, stofzuigers, mixers, friteuses en tosti-ijzers.

De criminelen hebben zelfs brandstof uit de vrachtwagen weten te halen. Torfs schat de totale waarde van de buit op vele duizenden euro's. Ze is met spoed op zoek gegaan naar nieuwe producten, zodat de kraam toch snel weer open kan. Een geluk bij een ongeluk is dat de grijpmachines en andere speelautomaten niet zijn beschadigd bij de diefstal.



Sporenonderzoek

Donderdag vond een uitgebreid sporenonderzoek plaats. De daders zijn nog niet gevonden. Torfs denkt dat de dieven zich verplaatst hebben met een witte bestelwagen van het merk Iveco. Ze hoopt dat buurtbewoners contact opnemen met de politie als ze iets verdachts hebben opgemerkt.