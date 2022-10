Phantasialand

Phantasialand bedolven onder klachten: ticketshop crasht op laatste dag van actie

Phantasialand heeft zondagavond heel wat personen teleurgesteld. Het Duitse pretpark verkocht de afgelopen dagen goedkope kaartjes voor de aankomende editie van winterseizoen Wintertraum. De actie zou geldig zijn tot en met zondag 2 oktober, maar op zondagavond was de online ticketshop plotseling niet meer bereikbaar.



Voor doordeweekse dagen tussen maandag 21 november en donderdag 22 december werden tickets verkocht voor slechts 22 euro. Dat is ruim 60 procent goedkoper dan het reguliere tarief. Gedurende het weekend ontstonden al wat technische problemen. Zondag na 20.00 uur bleek het helemaal niet meer mogelijk om de voordelige entreebewijzen te bestellen.

De storing leidde tot honderden boze reacties op de Facebook-pagina van het Duitse attractiepark. Ook op Twitter wordt een hoop gemopperd. Het lijkt erop dat de klagers pech hebben: Phantasialand komt hen vooralsnog niet tegemoet.



Niet verlengd

De actie is niet verlengd: vanochtend zijn de toegangsprijzen verhoogd. Wie nu online een Wintertraum-kaartje koopt, is voor de weekdagen in november 52 tot 53 euro per persoon kwijt. Voor alle doordeweekse dagen in december moet momenteel 57 euro afgerekend worden.