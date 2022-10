PortAventura World

Filmpje van actrice in Spaans pretpark gaat viral: tien miljoen views

Een filmpje van een actrice in het Spaanse pretparkresort PortAventura World gaat viral op TikTok. In de video is te zien hoe het meisje uit de legendarische horrorfilm The Exorcist een beroemd TikTok-dansje imiteert. Spanjaarden smullen ervan: in een week tijd zijn de beelden meer dan tien miljoen keer bekeken.



Tijdens het halloweenseizoen kunnen bezoekers van PortAventura het Exorcist-meisje tegen het lijf lopen. Ze verschijnt in het Far West-gebied, compleet met rijdend bed. In de bekende film is het personage bezeten door de duivel, maar in het attractiepark komt ze een stuk vrolijker over.

Daar waagt ze zich - liggend in het bed - aan een populaire TikTok-trend: een dansje op de Spaanse zomerhit Despechá van zangeres Rosalía Vila Tobella. De actrice sluit het komische onderonsje in stijl af: met een draai van 360 graden. Het leverde tot nu toe ruim 800.000 likes op. PortAventura viert nog Halloween tot en met zondag 13 november.