Meerdere personen illegaal aan het werk in dierenpark Pairi Daiza

Bij een controle in het grote Belgische dierenpark Pairi Daiza zijn meerdere illegale arbeiders aangetroffen. Er werd onderzoek gedaan naar het fenomeen social dumping: uitbuiting van werknemers door het omzeilen van wetten en regels. Daar bleek sprake van te zijn bij externe bedrijven waar de dierentuin mee samenwerkt.



Twee bouwvakkers beschikten niet over geldige documenten. Daardoor vielen ze niet onder de Belgische sociale zekerheid. Bij een hotel van Pairi Daiza waren de documenten van zes medewerksters vervalst. Vier van hen verbleven bovendien illegaal in het land. De inspectie wed uitgevoerd door de arbeidsauditoraat van de provincie Henegouwen.

Een woordvoerster van Pairi Daiza benadrukt tegenover Looopings dat de controles alleen betrekking hadden op onderaannemers van het park, dus niet op het eigen personeel. "Bij de teams van Pairi Daiza zijn geen overtredingen geconstateerd."



Medewerking

Het populaire dierenpark heeft "volledige medewerking verleend", aldus de voorlichtster. "Wij blijven in nauw contact met de autoriteiten en wij zullen nauwlettend blijven toezien op de volledige regelmatigheid van de praktijken van onze leveranciers en onderaannemers."