Efteling

Efteling vanaf vandaag grotendeels rookvrij: dit zijn de tien rookzones

Wie wil roken in de Efteling, zal vanaf vandaag een rookzone moeten opzoeken. Het grootste attractiepark van de Benelux is voortaan rookvrij, met uitzondering van tien afgebakende rookplekken. Die zijn op de meeste plekken vormgegeven als perkjes met coniferenhagen. Op die manier staan rokers zo veel mogelijk uit het zicht.



Bezoekers worden op de nieuwe regel gewezen via een viertalige omroep in het entreegebied. "Beste gast, de Efteling is rookvrij", klinkt het. "Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rookzones. Dit geldt ook voor vapes en andere tabaksproducten." Verder komt de maatregel voorbij op digitale informatieborden bij de ingang.

Roken mag op dit moment nog op de Parkeer Promenade, tegenover het Efteling Theater, achter Bäckerei Krümel, op het pad tussen de Piraña en Symbolica, in de buurt van visrestaurant De Meermin, bij de Python, naast souvenirwinkel Jokies Wereld, achter het Anton Pieckplein, bij de uitgang van Droomvlucht en tegenover de toiletten bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken.



Sprookjesbos

De zones worden aangeduid op de plattegrond en in de Efteling-app. In het park zijn ze te herkennen aan subtiele bruine bordjes met een rooksymbool erop. Bestaande rookzones in het Sprookjesbos, waar roken eerder werd ontmoedigd, zijn weggehaald.



De Efteling heeft aangekondigd dat medewerkers handhavend zullen optreden als ze overtredingen spotten. Ook in de vakantieparken en rond de hotels mag niet meer gerookt worden, met uitzonderingen van de terrassen bij vakantiehuizen. Bij het Efteling Hotel en in Bosrijk en Loonsche Land zijn eveneens rookzones gerealiseerd.



Carnaval Festival

Nu bezoekers niet meer mogen roken, is enkele rokende personages wellicht hetzelfde lot beschoren. Op dit moment wordt nog gerookt door figuren in Carnaval Festival, Baron 1898, Max & Moritz en het Kabouterdorp. Mogelijk worden sommige taferelen binnenkort aangepast, zegt een woordvoerder. Er is volgens hem nog geen definitieve beslissing over genomen.