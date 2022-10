Parc Astérix

Parc Astérix vraagt geen extra geld meer voor achterwaarts achtbaanritje

Bezoekers van Parc Astérix hoeven niet langer de portemonnee te trekken als ze een rollercoaster op een bijzondere manier willen beleven. Houten achtbaan Tonnere de Zeus werd afgelopen winter opgeknapt en hernoemd naar Tonnere 2 Zeus. Er kwamen ook nieuwe treinen, waarvan de laatste zitplaatsen zijn omgedraaid.



Wie daar plaatsneemt, kan de rit dus achteruit beleven. Vanwege de beperkte capaciteit vroeg het Franse pretpark er in eerste instantie 12 euro per persoon voor. Al snel werd de prijs verlaagd naar 8 euro per persoon. Dit najaar kost het extraatje helemaal geen geld meer. Vanaf nu kan iedereen zonder bijbetaling gebruikmaken van de omgekeerde stoelen.

Projectleider Damien Thibault gaf afgelopen zomer aan dat de achterwaartse optie waarschijnlijk geen lang leven beschoren is. "Wat al zeker is, is dat we na verloop van tijd die twee achterwaartse stoelen zullen demonteren en vervangen door vier voorwaartse stoelen", vertelde hij in gesprek met pretparktijdschrift Brakesection Magazine.



Capaciteit

"Zo zouden we qua capaciteit toch wel nog een groot gedeelte winnen. We voorzien dan ook om de achterwaartse stoelen misschien maar één jaar te behouden." Het park heeft leverancier The Gravity Group al laten weten dat er extra zitplaatsen geleverd moeten worden.