Achtbaanliefhebbers opgelet: Efteling sluit Vogel Rok en Joris en de Draak voor onderhoud

Achtbaanliefhebbers kunnen hun bezoek aan de Efteling wellicht beter even uitstellen. Deze week zijn twee rollercoasters buiten gebruik voor onderhoud: de overdekte achtbaan Vogel Rok én de dubbele houten achtbaan Joris en de Draak staan stil. Daarnaast is waterspeelplaats Archipel dicht vanwege werkzaamheden.



De sluiting van Vogel Rok neemt slechts enkele dagen in beslag. Het is de bedoeling om de attractie op zaterdag 8 oktober weer te openen voor publiek. Ook avontureneiland Archipel moet dan weer toegankelijk zijn. Daar is men op dit moment druk bezig met het herstellen van beschadigingen aan de vloer.

Het renoveren van Joris en de Draak duurt een stuk langer. Naar verwachting gaat de attractie pas weer open tijdens de kerstvakantie, op zaterdag 24 december. De komende maanden worden delen van de rail vervangen, zodat de rollercoaster in de toekomst hopelijk minder vaak dicht hoeft voor reparaties. Daarnaast gaat de Efteling draak Edna, de enorme animatronic naast de baan, eindelijk opknappen.



Sprookjesbos

Ook op andere plekken in het park wordt gewerkt. Zo is de Efteling momenteel bezig met het afbreken van festivalterrein Efteling Wonderland. Over anderhalve maand opent daar de Warme Winter Weide. In het Sprookjesbos ontbreken Ezeltje Strek Je, Raponsje en Klein Duimpje en de Reus in verband met onderhoud. Verder wordt het Spookslot gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe attractie Danse Macabre.