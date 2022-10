Efteling

Opmerkelijk effect in de Efteling: Pardoes klinkt bij toverspiegel Sneeuwwitje

In het Sprookjesbos van de Efteling is een tijdlang een merkwaardig effect actief geweest. Mascotte Pardoes, het hoofdpersonage van de attractie Symbolica, klonk af en toe bij de toverspiegel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Een fan wist het bizarre tafereel vast te leggen op video.



In het kasteel van de stiefmoeder wordt het sprookje van Sneeuwwitje normaal gesproken uitgebeeld middels een film in de spiegel, met de bekende leus "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land?". De scène start zodra een sensor beweging opmerkt.

Efteling-liefhebbers ontdekten dat de spiegel iets heel anders deed als er even geen sprake was van beweging. In dat geval werd automatisch een alternatief programma gestart met geluidseffecten en de stem van Pardoes: "Illumina Fantasia. Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia!" Wie goed oplette, kon het hoofd van lakei O.J. Punctuel herkennen in de verlichte spiegel.



Foutje

Maar wat doen figuren uit Symbolica plotseling in het Sprookjesbos? Een woordvoerder van de Efteling geeft na intern onderzoek aan dat het een foutje betreft. "Dit was bedoeld als een test voor het systeem", legt hij uit. Het was niet de bedoeling om de scène zichtbaar te maken voor publiek. "Als het goed is, is dit effect nu verdwenen."