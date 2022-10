Efteling

Efteling-mascotte Pardoes is al wekenlang zijn Twinkeltoorts kwijt

Efteling-mascotte Pardoes moet het al weken stellen zonder zijn meest kostbare bezit: zijn Twinkeltoorts. Normaal gesproken draagt de nar het magische wapen in de voorshow van de darkride Symbolica, waar hij het praatje van lakei O.J. Punctuel onderbreekt. Hij gebruikt de toorts om een trap in tweeën te splijten, zodat een doorgang ontstaat.



Sinds de tweede week van augustus ontbreekt het prominente attribuut. Bijna twee maanden later is de Twinkeltoorts nog steeds niet teruggekeerd. Daardoor ontstaat een merkwaardig schouwspel in de zogenoemde Vestibule: Pardoes tovert tegenwoordig met een gebalde vuist.

Waarschijnlijk keert het voorwerp later deze maand terug: Symbolica is vanaf maandag 10 oktober bijna twee weken dicht voor een opknapbeurt. Het is voor het eerst sinds de opening van de attractie in 2017 dat het Paleis der Fantasie langdurig sluit voor werkzaamheden. Tot nu toe vond al het noodzakelijke onderhoud vóór openingstijd en na sluitingstijd plaats.