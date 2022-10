Floriade Expo

Floriade 2022 gaat dicht: veel animo voor gratis planten

De Floriade in Almere was geen succes, maar voor gratis planten is wél een hoop animo. Als de wereldtuinbouwtentoonstelling op zondag 9 oktober definitief sluit, moeten de verschillende paviljoens en tuinen afgebroken worden. Om te voorkomen dat het groen in de kliko belandt, wordt een deel ervan weggegeven aan het publiek.



Het gaat om een initiatief van de Flevolandse organisatie Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie. De afgelopen dagen konden geïnteresseerden zich aanmelden om in aanmerking te komen voor gratis Floriade-planten. Dat gebeurde massaal: op de oproep kwamen honderden reacties.

De belangstelling was zelfs zo groot dat besloten is om de inschrijving alweer te sluiten. Het is de bedoeling dat de overgebleven planten na 9 oktober door vrijwilligers worden uitgegraven, zodat ze in het weekend van 15 en 16 oktober op verschillende plaatsen in Almere uitgedeeld kunnen worden.



Overweldigend

De actie wordt Ally Bloeit Verder genoemd. Initiatiefnemers spreken over "overweldigende en enthousiaste reacties". Dat staat in schril contrast met de aandacht die er de afgelopen maanden was voor de Floriade zelf: de bezoekersaantallen vielen zwaar tegen, waardoor de gemeente Almere straks achterblijft met een miljoenenverlies.



Overigens gaat niet al het groen weg. Sommige bomen en planten worden onderdeel van de woonwijk die uiteindelijk op de plek van het Floriade-terrein moet verrijzen. "Dit groen vormt het basispark van stadswijk Hortus", laat de organisatie weten.