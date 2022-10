Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst

Pannenkoekenhuis stapt naar de rechter na stilleggen achtbaan

Een pannenkoekenhuis in Gelderland legt zich toch niet neer bij de beslissing van de gemeente om een achtbaan te sluiten. Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst opende in 2019 een rollercoaster in dinothema. Afgelopen zomer bleek dat de vergunning niet in orde was. Sindsdien staat de attractie stil.



De gemeente eist dat het gevaarte verwijderd wordt vanwege klachten over geluidsoverlast. Vorige maand verscheen de achtbaan op een website met tweedehands attracties. Toch hebben de eigenaren zich nog niet gewonnen gegeven. Bert en Miranda Welsum stappen naar de rechter om de beslissing terug te laten draaien.

Volgens het echtpaar werd al twaalf jaar geleden toestemming gegeven om attracties te mogen bouwen bij het restaurant. "Toen is een bestemmingsplan aangenomen waarin is bepaald dat dergelijke toestellen zijn toegestaan", zegt Bert Welsum in gesprek met dagblad de Stentor. "Ze gaan hiermee tegen hun eigen plannen in. Dat is onbehoorlijk bestuur." Hij ontkent dat er sprake is van geluidsoverlast voor buurtbewoners.



Impact

De achtbaan was dé trekpleister van Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst, aldus Welsum. "Mensen komen zelfs vanuit het buitenland naar ons restaurant daarvoor." Het besluit heeft dan ook veel impact op de bedrijfsvoering. Met een gang naar de rechter hoopt het koppel alsnog een vergunning te krijgen voor de coaster.



En er staat meer op het spel: de gemeente wil dat de overige attracties in het parkje uiteindelijk ook verdwijnen. Voortaan mogen de toestellen niet vervangen worden. De angst bestaat dat er daardoor op den duur helemaal geen attracties meer op het terrein zullen staan.



Boete

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter zich over de zaak kan buigen. De eigenaren hopen dat er groen licht komt vóor april 2023, als het nieuwe seizoen begint. Als de achtbaan in de tussentijd toch wordt aangezet, volgt een boete die kan oplopen tot 60.000 euro.