Disneyland Paris

Halloween van start in Disneyland Paris: nieuwe avondshow Nightfall with Disney Villains

Disneyland Paris presenteert dit jaar een nieuwe avondvoorstelling tijdens het Disney Halloween Festival, dat zaterdag van start is gegaan. Na zonsondergang wordt bij het kasteel van Doornroosje de projectieshow Nightfall with Disney Villains vertoond. Daarbij nemen bekende Disney-schurken het kasteel over.



Er wordt ook gebruikgemaakt van vuureffecten en fonteinen. Ondertussen klinkt het nummer Let's Get Wicked, dat eerder gebruikt werd in shows in Hong Kong Disneyland en Tokyo Disneyland. Nightfall with Disney Villains is elke avond te zien vóór droneshow Disney D-Light en avondspektakel Disney Illuminations.

Verder is de dagelijkse parade Mickey's Halloween Celebration teruggekeerd, inclusief een dansact op Central Plaza. De rest van het halloweenaanbod bestaat uit meet-and-greets met Disney-figuren in hun herfstoutfits, ontmoetingen met Disney-slechteriken en halloweensnacks. Disneyland Paris viert Halloween tot en met zondag 6 november. Op zaterdag 12 november begint het kerstseizoen.



Scare zones

Wie behoefte heeft aan iets spannenders, kan langskomen tijdens de speciale Disney Halloween Parties op zaterdag 29 en maandag 31 oktober, van 17.30 tot 02.00 uur. Er wordt vanaf 20.30 uur gezorgd voor extra entertainmentacts, waaronder een parade, twee shows en drie scare zones. Tickets kosten 79 tot 89 euro per persoon.



De feestelijke dansvoorstelling Dream and Shine Brighter, die sinds begin dit jaar werd opgevoerd vanwege het dertigjarig jubileum van Disneyland Paris, is tijdens Halloween en Kerstmis niet te zien. In plaats daarvan kwam er een kleinschalig alternatief met de naam It's Time to Shine, bestaand uit één wagen met enkele dansers en een handjevol Disney-personages.