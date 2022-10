Cinecittà World

Italiaans attractiepark ligt er dramatisch bij: achterstallig onderhoud en vandalisme

Een groot Italiaans pretpark ligt er acht jaar na de opening absurd slecht bij. Cinecittà World, in de buurt van Rome, kampt met achterstallig onderhoud en vandalisme. Looopings bracht de bedroevende staat van het attractiepark uitgebreid in beeld. Delen van de trekpleister ogen anno 2022 als een bouwval, blijkt uit de fotoreportage.



Op sommige plekken heeft Cinecittà World zelfs meer weg van een ruïne dan van een pretpark. Decors brokkelen af of storten in elkaar. Tegels liggen los, hout is aan het rotten en pleisterwerk komt van de muur af. De wachtrij voor een overdekte achtbaan lijkt wel een afgetakeld kraakpand: er werden niet alleen talloze namen in de muren gekrast, maar ook gaten in de wanden geslagen.

De bouw van Cinecittà World kostte destijds zo'n 200 miljoen euro. Men koos voor decors van goedkope materialen als polyester en purschuim. Bij gebrek aan onderhoud zijn een hoop van de decorstukken inmiddels aan vervanging toe. Van opknapbeurten is vooralsnog geen sprake. Bovendien ligt op verschillende plekken afval dat niet wordt weggehaald. Het wekt de indruk dat medewerkers de hoop al hebben opgegeven.



Faillissement

Het attractieaanbod van het verwaarloosde park bestaat onder andere uit drie achtbanen, een vliegsimulator, een immersive tunnel en een vrijevaltoren. Al bij de opening in 2014 was er veel kritiek. In de jaren die volgden, leed Cinecittà World tientallen miljoenen euro's verlies. Er gingen verhalen over een naderend faillissement, maar die werden door het management ontkend.



Na het aantrekken van een nieuwe directeur, Stefano Cigarini, stegen de bezoekersaantallen. In 2020 opende een tweede park naast Cinecittà World: Roma World, een kleinschalig Romeins kamp met educatieve voorstellingen. Ondertussen bleven grote investeringen in het oorspronkelijke park uit. Wel werd er bezuinigd, met name op operationeel vlak. Attracties gaan regelmatig later open dan gepland.



Recensies

Wie nu de Google- of TripAdvisor-pagina van de bestemming raadpleegt, treft een waslijst aan negatieve recensies aan. Naast de vervallen decors moeten de dramatisch lange wachtrijen, de grote hoeveelheid technische problemen en de hoge prijzen het ontgelden. "Het zal moeilijk zijn om een slechter pretpark te vinden dan dit", schrijft ene Claudio. "Slecht onderhouden, slecht eten, duur en lange rijen", meldt Vincenza. "Ga ergens anders heen!", waarschuwt Barbara. "Een totaal gebrek aan management."



Cinecittà World is de rest van het jaar nog geopend in alle weekenden en tijdens de kerstvakantie. Een regulier entreebewijs kost 29 euro per persoon. De openingstijden voor 2023 zijn nog niet bekendgemaakt.