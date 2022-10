Movie Park Germany

Movie Park introduceert Speedy Pass voor spookhuizen: 69,90 euro

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen nu ook bijbetalen om de wachtrijen bij de spookhuizen over te slaan. Het Duitse pretpark introduceert dit jaar de Horror Speedy Pass, die eenmalig gebruikt kan worden bij zes spookhuizen en een theatershow. De prijs: 69,90 euro.



De pas is tijdens het Halloween Horror Festival geldig bij de haunted houses The Curse of Chupacabra, Hostel, Circus of Freaks, The Slaughterhouse, Secrets of St. Elmo en Project Ningyo. Daarnaast is het mogelijk om de betaalde voorstelling Madhouse - Insanity Lives Here bij te wonen.

Met de Speedy Pass hoeven bezoekers geen tijdvakken te selecteren voor de huizen: ze kunnen wanneer ze willen aansluiten in een speciale snelle wachtrij. Twee horrorbelevingen zitten niet bij de pas inbegrepen: het nieuwe spookhuis Hell House (12 tot 15 euro) en de walkthrough Fear Forest (3 euro).



Voorwaarden

Voorheen werd het Speedy Pass-systeem van Movie Park alleen gebruikt voor de reguliere attracties. Er zijn meerdere opties met wisselende voorwaarden: One Ride (vanaf 5 euro), Bronze (19,90 euro) Silber (39,90 euro), Gold (49,90 euro) en Platinum (79,90 euro). 28 attracties hebben momenteel een aparte Speedy Pass-ingang.



"De Horror Speedy Pass is te combineren met de andere Speedy Passes, zodat je van het Halloween Horror Festival echt een ongeëvenaarde vip-ervaring kunt maken", laat het park weten. "Dit scheelt kostbare tijd, voor meer vermaak."