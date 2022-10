Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris hangt boomhut vol met veiligheidsnetten

De grote boomhut in Disneyland Paris is na maanden weer toegankelijk voor publiek. La Cabane des Robinson, de blikvanger van themadeel Adventureland, sloot begin april voor een uitgebreide onderhoudsbeurt. In de tussentijd is de walktrough-attractie voorzien van een groot aantal veiligheidsnetten.



La Cabane des Robinson bestaat uit een 27 meter hoge nepboom met zo'n 300.000 handgemaakte bladeren. Bezoekers lopen langs verschillende scènes gebaseerd op het boek De Zwitserse Familie Robinson uit 1812. De dertig jaar oude attractie fungeert ook als uitkijkpunt: bij gunstig weer is het zelfs mogelijk om de Eiffeltoren te zien.

In eerste instantie kondigde Disneyland aan dat de renovatie eind mei 2022 afgerond zou zijn. Uiteindelijk duurden de werkzaamheden maar liefst zes maanden. Zwarte netten boven de wandelpaden moeten voorkomen dat vallende onderdelen, zoals de kunstbladeren, op de hoofden van passanten belanden.