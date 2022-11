Efteling

Efteling-ontwerper levert bijdrage aan lichtfestival Glow: driehonderd vlinders

De Efteling en het bekende Eindhovense lichtfestival Glow hebben de handen ineengeslagen. Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn werkte mee aan één van de onderdelen van het jaarlijkse evenement. Hij ontwierp een blauwe vlinder, die tijdens Glow op meerdere plekken zal terugkomen.



"De Efteling heeft al jaren een heel leuke samenwerking met Glow, om wederzijds inspiratie op te doen", legt een woordvoerder uit. "Per project worden kunstenaars van wereldfaam ingeschakeld. We vinden het dan ook een hele eer dat Sander gevraagd is om voor dit jaar een beeldbepalend ontwerp te maken."

Het lichtproject met de naam Connecting Your Love werd gebaseerd op een Chinese mythe. Volgens het verhaal vormen vlinders één keer per jaar, op de zevende dag van de zevende maand, een brug. De brug herstelt de connectie met je geliefde, waar je ook bent. "Het licht in de vlinders staat voor hoop en inspiratie", aldus De Bruijn. Hightechbedrijf ASML is de hoofdsponsor.



Positionering

In totaal zijn driehonderd vlinders vervaardigd, die de komende tijd te bewonderen zullen zijn op vier plekken in Eindhoven: het Catharinaplein, de Markt, de Heuvel, De Groene Toren en Eindhoven Airport. De Bruijn, bekend van Efteling-attracties als Baron 1898, Symbolica en Sirocco, bepaalde ook de positionering van de vlinders op de Markt.



Wie de creaties met eigen ogen wil bekijken, kan van zaterdag 12 tot en met zaterdag 19 november vanaf 18.30 uur terecht in Eindhoven. Glow duurt op vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot 23.00 uur en van maandag tot en met donderdag tot 22.00 uur. Er is een 5 kilometer lange wandelroute uitgestippeld door de binnenstad. De toegang is gratis.